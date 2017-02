Welcome to Mauritius Times online version

This Week’s Highlights Issue: Friday 03 Feb 2017 • EDITORIAL Not out of the woods yet After all the ups and downs of the several past weeks, a new government headed by Pravind Jugnauth as Prime Minister has been formed. The latter reconstituted the Cabinet, with SAJ (the PM till then) retaining a position in Cabinet in the new government, having been put in charge of Defence and Rodrigues. This was challenged from different quarters. The opposition was up in arms against the ‘passation du pouvoir’ – from father to son – and the appointments that followed. An arrangement was made thereafter for all the opposition parties to stage a common protest demonstration last Friday at the Place d’Armes, in front of Government House. However, only the PMSD and Labour ended up participating in the protest rally, with protestors separately partitioned from each other. • INTERVIEW Interview : Me Rex Stephen « « La passation des pouvoirs laisse l’impression qu’elle a été effectuée avec une certaine absence d’égard…envers la fonction de la Présidence » * ‘Selon notre raisonnement, si l’accord ‘à l’israélienne’ implique que le Premier ministre sortant reste comme député ou ministre, ce type d’accord ne serait pas valable constitutionnellement’ * ‘Si la démarche de monsieur Jugnauth père était « constitutionally in order », l’accession de monsieur Jugnauth fils serait tout à fait légale, ou « légitime » constitutionnellement’ Aujourd’hui, la majorité des citoyens mauriciens se posent des questions sur la manière dont la passation des pouvoirs et la nomination d’un nouveau Premier ministre ont eu lieu. La perception existe qu’une partie de la classe politique a bafoué la culture axée sur l’intégrité et a écarté les principes de la bonne gouvernance. Si les procédures n’ont pas été suivies de manière appropriée, quels sont les risques associés à de telles pratiques dans le moyen terme pour les citoyens ? Me Rex Stephen, juriste et citoyen engagé, est notre invité cette semaine pour expliquer le cas logé en Cour dans ce sillage.