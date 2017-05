Nouilles frites et boulettes Le Chinatown Food Festival Rien qu'une fois chaque année Ne peut suffire Pour plaire à tout le monde. Terminés les embouteillages Fermés les volets des magasins et bureaux Tout un quartier de Port Louis Vit et brille sous les lumières resplendissantes Et montre les mille et une facettes De l'art culinaire chinois. Des quatre coins de l'île Y convergent d'innombrables familles mauriciennes Toutes communautés confondues Ainsi que de nombreux touristes Pour découvrir et déguster Le long des trottoirs Avec un plaisir renouvelé Des plats succulents Que des marchands de produits alimentaires Debout et affairés devant leurs installations S'empressent de leur servir. Clifford Ng Kwet Chan Tags: Clifford Ng Kwet Chan Nouilles Frites Et Boulettes