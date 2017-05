Des grèves et de leur pérennisation : Le cas des grévistes de la BAI -- Shakuntala Boolell Manifestations, grèves de la faim, grève pour la révision des salaires, grève des étudiants, grèves de toute nature,… Il y a une prolifération de grèves en ce moment ! Il y a toujours une raison derrièrele fait de manifester. • La plus courante : C’est le fait d’alerter l’opinion publique sur les problèmes qui traînent et qui restent à résoudre. • Une deuxième raison : Un sentiment de ras le bol des victimes de Super Cash Back Gold et de Bramer Asset d’être les otages de l’équipe ou plutôt des équipes qui les ont trompées. Ce n’est plus le moment de dire : « Pas moi ça, li ça ! »Ce type de discours n’est plus de saison. Chacun a sa part de responsabilité dans la faillite d’un système qui fonctionnait tant bien que mal. Ci-dessous un bref récapitulatif de cette saga. Au début, les investissements ont été profitables à bon nombre de clients qui ont eu des intérêts payés et beaucoup les ont réinvestis immédiatement. Un jeune contractor raconte : « J’ai déposé 200,000 et j’ai obtenu 400,000. Puis j’ai réinvesti cette somme et, au bout du compte, j’ai été encouragé à investir Rs 2,000,000. » Depuis l’explosion de la caisse et la débâcle financière, son business a flanché. Il en a récupéré une partie mais il donne l’impression d’être handicapé. Un bon ami dit que sa sœur, son beau-frère, son père, etc., avaient misé gros eux aussi. C’étaient des économies de plus de 20 ans. Donc, ils ont investi une somme colossale. Mais quelle déconfiture par la suite ! C’est une série de démarches pour avoir cet argent en main. Souvent l’attente est interminable. Tant d’autres dans le monde de l’éducation, de la santé et des managers ont cru faire profiter de l’accroissement de leurs investissements à leurs enfants plus tard. Le remboursement au compte-gouttes ou autre n’a pas pour autant adouci le goût amer de ce scandale qui continue à ravager des familles. Souvent on ne se rend pas compte de l’importance des efforts faits par ces gens qui ont vendu des petits terrains pour investir la somme ainsi perçue. Pire encore, dans le cas de Ronan Danze qui vend l’ensemble de son patrimoine en France. Il investit la somme à l’île Maurice en y ajoutant la somme de l’assurance-vie (perçue suite au décès de sa mère). Un autre de Palma s’est suicidé à la suite du scandale créé avec l’élimination de cette caisse. Le peuple ne cache plus sa colère et il est possible de comprendre et de mesurer combien les gens en sont affectés. C’est un capital, un investissement qui n’a pas été reconnu par les revanchards politiques ; des vies entières ont été détruites par ceux ayant le réflexe de destruction. Profil des grévistes Mentalement hommes et femmes sont assez forts. Il faut résister à l’intégration sociale. Mais ils ne le sont peut-être pas matériellement car la plupart du temps il est question de revendiquer un meilleur salaire ou une promotion et aussi de contester des injustices. Olympe de Gouges, en 1789, réagit ouvertement contre l’exécution de Louis XVI et accuse Robespierre de se servir de la Révolution pour son profit ; elle est guillotinée en 1793. Phoolan Devi en Inde, « un hybride d’homme et de femme », a bien ce profil ; elle est née hors norme pour l’époque et a un caractère exceptionnel de gréviste fort qui fait courber l’échine. A Jérusalem, des Palestiniennes grévistes ont le courage de manifester devant la Croix Rouge. En Afrique du sud, bien des femmes sont descendues dans la rue pour crier contre les injustices dans les mines. A l’île Maurice, au Jardin de la Compagnie, ce sont surtout les hommes qui tempêtent. Que les politiques prennent leurs responsabilités ! Que cette histoire soit une priorité ! Au nom du droit, les grévistes sont là pour montrer que la démolition de la BAI a été brutale, qu’ils affichent des doutes sur les formules de remboursement, et que les tensions sont très fortes. La grève dérange : qui est concerné ? Faute de solution immédiate, d’autant que le Premier ministre le dit haut et fort - péna solution -, force est de reconnaître aux grévistes le droit de protester, de dénoncer ou de faire des marches. Ils ne sont pas des hors-la-loi. Ce style dérange certainement les politiques pratiquées sous toutes leurs formes. Et ce style avec force images à l’appui irrite ceux qui ont échoué lamentablement dans la gestion des dossiers. Ce qui dérange aussi, c’est le fait que le public soit dégoûté par le doigt accusateur ; par ceux qui osent dénoncer le virus contagieux du pouvoir et de l’argent. Mais les critiques dans les médias affectent-elles ceux qui disposent des moyens pour limiter les dégâts de la BAI? On se le demande. Pour eux, il n’y a pas d’urgence. Les priorités sont ailleurs ! Ils laissent les grévistes pleurer sur leur triste condition. Ils ne se sont jamais intéressés à cette catégorie pour se rendre compte de quoi que ce soit. Ils savent très bien que tôt ou tard les grévistes se retrouveront sur un matelas ou un sommier à l'hôpital. Et toute cette affaire sera close ou reportée…Une grève massive est peu probable dans le contexte actuel. Mais plusieurs questions restent en suspens. Par quels moyens va-t-on trouver les crédits ? L'efficacité désirable est-elle en cours ? Qui sont les médiateurs dans cette faillite politique qui n'a que trop duré ?